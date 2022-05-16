Курс рубля вырос

Курс доллара опустился до 63 рублей на торгах 16 мая

Курс рубля на торгах в понедельник, 16 мая, вырос к основным мировым валютам, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара опустился до 63 рублей, теряя 1,4 рубля, курс евро снизился до 65,3 рубля (минус 1,8 рубля).

Рубль укрепляется в последние недели на фоне ряда ограничений, введенных в России в ответ на западные санкции, обязательств экспортеров по продаже валюты и снижения спроса со стороны импортеров.

По оценкам аналитика ФГ «Финам» Андрея Маслова, снижение курса доллара до 60 рублей может стать проблемой для бюджета: российская экономика ориентирована на экспорт и для соблюдения торгового баланса ей выгоднее слабый рубль, но добиться этого в нынешних условиях непросто.

Снижение ключевой ставки до 14 процентов не остановило укрепление российской валюты, так как экспорт по-прежнему значительно превосходит импорт. По мнению Маслова, Центральный банк должен предпринять все усилия, чтобы доллар не начал торговаться по 60 рублей.

