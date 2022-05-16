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Украинца отправили в СИЗО за надпись на фасаде дома в Петербурге

В Петербурге гражданина Украины отправили в СИЗО за надпись на фасаде дома

Фото: Николай Овсянников / Moika78.ru

Пушкинский районный суд Петербурга отправил в СИЗО гражданина Украины Егора Казанца, подозреваемого в вандализме. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Во время заседания мужчина просил суд избрать ему меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Он заявлял, что осознал содеянное и не собирается скрываться от следствия.

По данным ведомства, вечером 10 мая Казанец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, при помощи аэрозольного баллончика с краской золотистого цвета написал на облицовочной плитке фасада жилого дома на Изборской улице приветствие, которое использовалось украинскими националистами в 1917-1920 годах во время борьбы с советской армией. Следователи считают, что таким образом он хотел проявить свое негативное отношение к специальной военной операции на Украине.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке суд арестовал женщину за осквернение памятника герою Советского Союза Рихарду Зорге. По версии следствия, инцидент произошел в ночь на 10 мая. Женщина облила памятник краской и скрылась. В скором времени ее задержали. В отношении нее завели дело по части 1 статьи 214 («Вандализм») УК РФ.

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Елизавета Новикова
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