Байдену припомнили оптимистичные слова об инфляции

Newsweek: заявлявший 300 дней назад о временной инфляции Байден проиграл войну с ней

Президент США Джо Байден в июле 2021 года заявлял, что рост инфляции носит временный характер и уже достиг максимума, дальше ситуация будет налаживаться. Спустя 300 дней уже понятно, что политик проиграл войну с повышением цен. Эти слова ему припомнила обозреватель журнала Newsweek Дарра Роуч.

На тот момент инфляция составляла 5,4 процента, и в первую очередь она была связана с беспрецедентной программой помощи экономике, проводимой на фоне пандемии COVID-19 и многочисленных ограничений.

Однако в апреле рост цен достиг 8,3 процента — максимальный уровень за последние 40 лет. Как отмечает Роуч, практика показала, что слова Байдена были слишком оптимистичными, а возвращение инфляции в привычное русло откладывается.

В материале приводятся также слова главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, который подчеркнул, что регулятор не может гарантировать взятие ситуации под контроль в связи с большим количеством факторов, которые от него не зависят. Речь в том числе идет о геополитической напряженности в мире.

Сам Байден также указывал, что новый виток инфляции в первую очередь обусловлен событиями в мире, в частности действиями российской армии на Украине и реакцией на них западных стран. На этом фоне цены на бензин в США в конце прошлой недели выросли до рекордных 4,45 доллара за галлон (74,5 рубля за литр), что чуть менее чем в полтора раза выше, чем в России.