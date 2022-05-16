Жителям Севера начнут доставлять почту по-новому

Почту в отдаленный район Якутии начнут доставлять на снегоболотоходе

Почту и грузы в отдаленный район Якутии начнут доставлять на снегоболотоходе. Жители Севера благодаря новой технике будут оперативно получать посылки. Об этом говорится в пресс-релизе «Почты России», который поступил в распоряжение «Ленты.ру».

Жители Кобяйского района первыми смогут ощутить разницу в скорости доставки почты, отметил директор УФПС Республики Саха (Якутия) Петр Птицын.

Он напомнил, что доставка почты в Якутии становится непростой задачей из-за сурового климата. По его словам, зимой температура воздуха здесь может опускаться до минус 50 градусов, а летом фиксируется до плюс 40.

Птицын добавил, что снегоболотоход привезли в поселок Сангар. С началом ледохода технику начнут использовать на районных почтовых маршрутах.

Снегоболотоход «Сокол плюс» работает на бензине и может развивать скорость до 50 километров в час.

В декабре 2021 года сообщалось, что в городе Верхоянск Якутии зафиксировали рекордную температуру в 38 градусов. Рекордная жара была установлена 20 июня 2020 года, пояснили во Всемирной метеорологической организации.