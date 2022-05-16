69-я параллель
ВсеСобытияЛюдиЯвленияДостиженияЭкологияТуризмИстория
69-я параллель

Жителям Севера начнут доставлять почту по-новому

Почту в отдаленный район Якутии начнут доставлять на снегоболотоходе

Кадр: Review Machines / YouTube

Почту и грузы в отдаленный район Якутии начнут доставлять на снегоболотоходе. Жители Севера благодаря новой технике будут оперативно получать посылки. Об этом говорится в пресс-релизе «Почты России», который поступил в распоряжение «Ленты.ру».

Жители Кобяйского района первыми смогут ощутить разницу в скорости доставки почты, отметил директор УФПС Республики Саха (Якутия) Петр Птицын.

Он напомнил, что доставка почты в Якутии становится непростой задачей из-за сурового климата. По его словам, зимой температура воздуха здесь может опускаться до минус 50 градусов, а летом фиксируется до плюс 40.

Птицын добавил, что снегоболотоход привезли в поселок Сангар. С началом ледохода технику начнут использовать на районных почтовых маршрутах.

Снегоболотоход «Сокол плюс» работает на бензине и может развивать скорость до 50 километров в час.

В декабре 2021 года сообщалось, что в городе Верхоянск Якутии зафиксировали рекордную температуру в 38 градусов. Рекордная жара была установлена 20 июня 2020 года, пояснили во Всемирной метеорологической организации.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Рестораны «Макдоналдс» возобновят работу под другим брендом
В России признали отсутствие технологий для добычи нефти на шельфе
Британцам на фоне роста цен предложили больше работать
США передали Украине гаубицы без блоков управления
Популярная европейская страна отменила все ограничения на въезд для россиян
Названы причины засекреченных в СССР падения самолета на детсад и гибели детей
Умерла российская актриса Нина Мазаева
Звезда сериала «Настоящий детектив» открыл магазин по продаже марихуаны
В российском городе обнаружили неожиданно дорогой дом
Российский стилист назвал самые модные джинсы на лето
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.