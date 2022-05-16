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Выставка современных художников Кореи открылась во Владивостоке

Во Владивостоке на выставке представили работы современных художников Кореи

Фото: Сергей Кирьянов / пресс-служба Приморской картинной галереи

Во Владивостоке открылась выставка, на которой представили работы современных художников Южной Кореи. Об этом сообщает «Российская газета».

Экспозиция открылась в Приморской картинной галерее. Всего посетители смогут увидеть 64 картины, выполненные в различной технике южнокорейскими художниками, которые обычно выставляются в галереях Сеула. В частности, будут представлены работы, созданные с использованием особой бумаги, которая изготавливается из шелковичных деревьев.

«Несмотря на сложную геополитическую ситуацию, сделали все, чтобы познакомить ваших зрителей со взглядом на мир наших современных художников. Именно искусство сегодня может объединить людей», — пояснил один из меценатов, при содействии которых удалось провести выставку, Чжан Чаен.

Посетить экспозицию можно будет до 5 июня. В дальнейшем все представленные на ней работы войдут в каталог художественно-антикварного аукциона «Дальарт», который пройдет во Владивостоке в июне.

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Варвара Кошечкина
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