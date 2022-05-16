Военно-морские силы США отказались закупать ядерное оружие

Defence News: ВМС США отказались от покупки ядерного оружия корабельного базирования

Военно-морские силы (ВМС) США отказались от покупки ядерного оружия корабельного базирования, несмотря на мнение некоторых сотрудников Пентагона. Об этом сообщает Defence News.

Как заявил во время выступления перед членами Конгресса начальник военно-морских операций адмирал Майк Гилдей, в теории можно оснастить американские корабли и ударные подлодки ракетами с ядерными боеголовками, однако это будет обременительно. По его словам, такое решение отвлечет от более важных задач.

Он подчеркнул, что предпочтительным средством сдерживания для ВМС США являются гиперзвуковые ракеты.

Ранее издание Politico сообщило, что решение администрации президента США Джо Байдена снять с вооружения новую крылатую ракету морского базирования с ядерным боезарядом вызвало раскол в конгрессе, поскольку республиканцы выступают против этого шага.

Если Конгресс выделит финансирование на сохранение ядерной крылатой ракеты, это нанесет большой удар по сторонникам Байдена, которые возлагали большие надежды на сдержанную ядерную политику и умеренные расходы на оборону.