Байден заявил о намерениях противостоять России и защищать демократию

Байден заявил, что США и Греция будут противостоять России в ситуации на Украине

США и Греция будут вместе противостоять России в ситуации на Украине и совместно защищать демократию везде, где она находится под угрозой. Об этом заявил президент США Джо Байден на встрече с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом в Белом доме. Его слова цитирует РИА Новости.

«Греция и США должны стоять вместе, как один кулак, чтобы поддержать народ Украины и нанести тяжелый экономический удар по России, чтобы призвать [президента России Владимира] Путина к ответу», — продекламировал американский лидер. Он также поблагодарил Мицотакиса за «мужество и четкую позицию».

«Мне нравится шутить, что я известен как Джо Байденопулос в греко-американской общине в Делавэре. Я выиграл с разницей чуть более 3100 голосов, когда баллотировался в сенаторы Соединенных Штатов. Я думаю, что мы получили 92% голосов греков в Делавэре, и мое прозвище прижилось», — добавил Байден.

13 мая парламент Греции одобрил внесение поправок в соглашение с США, которое позволяет увеличить американское военное присутствие в регионе. Поправки были внесены в соглашение о взаимном оборонном сотрудничестве между странами (Mutual Defense Cooperation Agreement, MDCA). За законопроект проголосовал 181 депутат, против высказались 119 парламентариев.