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Названа выдающая возраст зона на женском теле

Косметолог Прагер назвал зону между ключицами и декольте местом появления первых морщин

Фото: Athena / Pexels

Немецкий косметолог Майкл Прагер назвал зону на женском теле, которая может выдать истинный возраст. Соответствующий материал опубликовало Daily Mail.

Известно, что первые признаки старения появляются на руках и шее, а также на так называемом «перевернутом треугольнике», который расположен между ключицами и декольте. «Если у вас пышная грудь, то появятся складки. А если она у вас небольшая и "смотрит вниз", то начнется процесс "провисания" кожи», — рассказал доктор.

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В беседе с порталом специалист отметил, что чаще всего с данной проблемой в его клинику в Лондоне обращаются женщины в возрасте 40 лет. По мнению эксперта, с признаками старения на упомянутых частях тела необходимо бороться с помощью стимуляторов коллагена или специального белья. Прагер порекомендовал использовать бюстгальтер для сна или многоразовый патч для груди в форме сердца. «Они производятся из медицинского силикона и помогают бороться с заломами и морщинами», — пояснил он.

Кроме того, врач посоветовал читателям включить в ежедневный уход за телом средства с гиалуроновой кислотой и витамином С, а также солнцезащитные кремы, которые помогут продлить молодость кожи.

В апреле дерматолог раскрыла связь между маникюром и старением. Медик порекомендовала тем, кто заботится о своем здоровье, не использовать шеллак во время посещения косметического салона. По ее словам, ультрафиолетовое излучение лампы при сушке ногтей ускоряет старение, делая кожу рук морщинистой.

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Мария Винар
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