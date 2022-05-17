Названа выдающая возраст зона на женском теле

Косметолог Прагер назвал зону между ключицами и декольте местом появления первых морщин

Немецкий косметолог Майкл Прагер назвал зону на женском теле, которая может выдать истинный возраст. Соответствующий материал опубликовало Daily Mail.

Известно, что первые признаки старения появляются на руках и шее, а также на так называемом «перевернутом треугольнике», который расположен между ключицами и декольте. «Если у вас пышная грудь, то появятся складки. А если она у вас небольшая и "смотрит вниз", то начнется процесс "провисания" кожи», — рассказал доктор.

В беседе с порталом специалист отметил, что чаще всего с данной проблемой в его клинику в Лондоне обращаются женщины в возрасте 40 лет. По мнению эксперта, с признаками старения на упомянутых частях тела необходимо бороться с помощью стимуляторов коллагена или специального белья. Прагер порекомендовал использовать бюстгальтер для сна или многоразовый патч для груди в форме сердца. «Они производятся из медицинского силикона и помогают бороться с заломами и морщинами», — пояснил он.

Кроме того, врач посоветовал читателям включить в ежедневный уход за телом средства с гиалуроновой кислотой и витамином С, а также солнцезащитные кремы, которые помогут продлить молодость кожи.

В апреле дерматолог раскрыла связь между маникюром и старением. Медик порекомендовала тем, кто заботится о своем здоровье, не использовать шеллак во время посещения косметического салона. По ее словам, ультрафиолетовое излучение лампы при сушке ногтей ускоряет старение, делая кожу рук морщинистой.