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Малышева предупредила об опасности популярной группы препаратов

Малышева заявила, что прием кроверазжижающих препаратов без назначения приводит к инсульту

Фото: Shutterstock

Доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, врач-кардиолог Герман Гандельман, в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале предупредили об опасности приема популярной группы лекарств. Специалисты заявили, что употребление кроверазжижающих препаратов без назначения ведет к инсульту. Выпуск доступен на сайте телеканала.

Врачи отметили, что кроверазжижающие препараты — антикоагулянты крайне опасно принимать без назначения. «У пожилых людей это ведет к тяжелейшим осложнениям: кровотечениям, инсультам», — подчеркнула Малышева.

Гандельман добавил, что антикоагулянты показаны только определенному небольшому количеству больных, которые были госпитализированы, по строгому назначению врачей. По словам доктора, продажа кроверазжижающих препаратов в аптеках — «на грани преступления».

Ранее Малышева и ее соведущий, врач-иммунолог Андрей Продеус, в эфире программы «Жить здорово!» рассказали об опасности частого приема парацетамола. Специалисты заявили, что передозировка этого препарата приводит к токсическому поражению печени.

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Олег Давыдов
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