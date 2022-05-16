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Малышева предупредила об опасности популярного препарата

Малышева заявила, что передозировка парацетамолом приводит к токсическому поражению печени

Фото: Lino Mirgel / Globallookpress.com

Доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, врач-иммунолог Андрей Продеус в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале предупредили об опасности частого приема популярного препарата. Специалисты заявили, что передозировка парацетамолом приводит к токсическому поражению печени. Выпуск доступен на сайте телеканала.

Гость передачи рассказал, что однажды, пытаясь вылечить простуду, выпил слишком много парацетамола и попал в больницу. По словам мужчины, он пожелтел и ему диагностировали токсическое поражение печени.

«Парацетамол — хороший препарат, мы его советуем, но парацетамол гепатотоксичен», — отметила Малышева.

Продеус сообщил, что токсическая доза этого медикамента — четыре грамма в сутки, то есть восемь таблеток по полграмма.

«Если вы в течение 24 часов превышаете эту дозу, то парацетамол из хорошей таблетки превратится в убийцу вашей печени и вы получите токсический гепатит», — объяснил Продеус. Вместе с тем медики подчеркнули, что при правильном приеме парацетамол эффективен.

Ранее Малышева назвала три неочевидных симптома, которые могут свидетельствовать о проблемах с печенью. В перечень попали появление беспричинных синяков, увеличение грудной железы у мужчин и красные ладони.

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Асель Минбаева
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