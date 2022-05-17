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Крупная зарубежная авиакомпания запустит новые рейсы из России в Европу

АТОР: стоимость перелета из Сочи в Белград с Air Serbia начинается от 19,1 тысячи рублей

Фото: Boris Roessler / Globallookpress.com

Крупная зарубежная авиакомпания Air Serbia запускает на летне-осенний период новые прямые рейсы из Сочи в Белград. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что отправиться в европейскую страну отечественные туристы смогут уже с 12 июня. Первый обратный рейс из сербской столицы в Сочи запланирован на 13 июня. Перелеты по маршруту будут осуществляться дважды в неделю — по субботам и понедельникам. Вылет по расписанию из Сочи запланирован в 04:10, прибытие в Белград — в 05:55 по местному времени. Рейсы будут выполняться на самолетах Airbus A319, время в пути составляет 2 часа 45 минут.

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Согласно данным системы бронирования, улететь в Сербию с Юга России путешественники смогут за 19,1 тысячи рублей на одного без багажа. Стоимость авиабилетов с багажом начинается от 21,1 тысячи рублей. Перелет в обе стороны обойдется одному туристу в среднем в 37 тысяч рублей.

Ранее специалисты АТОР перечислили россиянам зарубежные направления, доступные без пересадок, а также назвали оптимальную стоимость таких поездок весной. Так, в мае соотечественникам доступны для прямых перелетов 16 стран, включая ОАЭ, Сербию, Таиланд и Шри-Ланку.

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Валентина Процкова
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