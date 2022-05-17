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В Ереване полиция задержала десятки протестующих

В Ереване полиция задержала 155 протестующих, перекрывших улицы города

Фото: Vahram Baghdasaryan / Reuters

Утром во вторник, 17 мая, полиция в Ереване задержала десятки протестующих, которые перекрывали городские улицы с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает «Sputnik Армения».

По данным армянской полиции, в ходе протестных акций утром в Ереване были задержаны 155 человек. Среди них, в частности, по данным ТАСС, оказался сын второго президента Армении Роберта Кочаряна Левон, экс-министр образования и науки, замглавы Республиканской партии Армен Ашотян, бывший глава парламентской комиссии по защите прав человека Наира Зограбян, а также другие политики и общественные деятели.

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16 мая в Ереване автомобилисты устроили автопробег, требуя отставки Пашиняна со своего поста. Они сформировали колонны машин и на низкой скорости двинулись с окраин города к центру. В результате полицией были задержаны 32 участника протестной акции.

Масштабные акции протеста армянской оппозиции проходят с начала мая. Противники действующих властей выступают за уход Пашиняна с поста премьера, утверждая, что его политика угрожает безопасности Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

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Георгий Нестеров
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