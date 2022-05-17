69-я параллель
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69-я параллель

Для кочевников придумали настоящую профессию

Власти Якутии захотели официально признать кочевников сельхозтоваропроизводителями

Фото: Андрей Шапран / Коммерсантъ

Власти Якутии на федеральном уровне добиваются официального признания кочевников в качестве сельхозтоваропроизводителей. О новой профессии, придуманной для кочевников, рассказал заместитель министра по развитию Арктики и делам народов Севера Михаил Погодаев на телеканале «Якутия 24», сообщает ЯСИА.

Подобное решение необходимо, чтобы общины могли осуществлять предпринимательскую деятельность и пользоваться привилегиями, объяснил Погодаев. По его словам, кочевые родовые общины играют особую роль в обеспечении продовольствием местного населения.

«Основная цель общин — сохранение традиционного уклада жизни, родных языков, культуры коренных малочисленных народов Севера. Кроме этого, у нас есть такие общины, которые практически являются градообразующими. Они обеспечивают занятость людей, доступ прав на землю, на традиционное природопользование», — сказал Погодаев.

Он подчеркнул, что сейчас общины не могут получить кредиты в банках и государственную поддержку. В условиях санкционного давления их вклад в экономику станет значительным.

В Якутии зарегистрировано 204 кочевых родовых общины. В основном они созданы на семейной основе и осуществляют традиционную хозяйственную деятельность.

Ранее стало известно, что в 2022 на Ямале у кочевников появится Wi-Fi. Его проведут там, где они закупаются, получают услуги и сдают свою продукцию.

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Анастасия Шейкина
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