Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Кремль прокомментировал позицию Турции по вступлению в НАТО Финляндии и Швеции

Песков назвал позицию Турции по по вступлению в НАТО Финляндии и Швеции делом альянса

Фото: Sergey Guneev / Reuters

Позиция Турции по вступлению в НАТО Финляндии и Швеции является внутренним делом альянса. Такой комментарий дал представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет «Интерфакс».

По словам пресс-секретаря главы государства, нежелание Турции видеть эти страны членами НАТО — вопрос взаимоотношений между членами альянса. В Кремле не хотели бы в них вмешиваться, добавил Песков.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не одобрит членство Финляндии и Швеции в НАТО. Анкара не может согласиться на принятие в Североатлантический альянс тех государств, которые ввели против нее санкции, сказал он.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
Кремль заявил об отсутствии у России желания вмешиваться в отношения стран НАТО
Кремль ответил на вопрос о планах Путина посетить Турцию
Россиянка родила недоношенного ребенка и бросила его тело в сельском туалете
Психолог объяснила связь между детством и неудачами в личной жизни
Назван следующий клуб Месси
Появились детали убийства в массовой драке на детской площадке в Подмосковье
России спрогнозировали многомиллионный турпоток в 2022 году
В России начали готовиться к отказу от зарубежных средств защиты платежей
Маск рассказал о проблемах в американской экономике
В ДНР показали на видео выносящих с территории «Азовстали» раненых бойцов ВСУ
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.