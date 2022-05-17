Кремль прокомментировал позицию Турции по вступлению в НАТО Финляндии и Швеции
Песков назвал позицию Турции по по вступлению в НАТО Финляндии и Швеции делом альянса
Позиция Турции по вступлению в НАТО Финляндии и Швеции является внутренним делом альянса. Такой комментарий дал представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет «Интерфакс».
По словам пресс-секретаря главы государства, нежелание Турции видеть эти страны членами НАТО — вопрос взаимоотношений между членами альянса. В Кремле не хотели бы в них вмешиваться, добавил Песков.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не одобрит членство Финляндии и Швеции в НАТО. Анкара не может согласиться на принятие в Североатлантический альянс тех государств, которые ввели против нее санкции, сказал он.