Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Жители Чехии передумали помогать украинской армии

Сотни чехов отозвали прошения о пополнении рядов украинской армии

Фото: Michaela Rihova / globallookpress.com

Граждане Чехии передумали помогать украинской армии, сообщает Lidovky.cz.

Издание отмечает, что еще в марте сотни чехов подали прошения о пополнении рядов украинских войск, однако спустя время изменили свое решение и отозвали прошения. Из этого следует, считают авторы публикации, что заинтересованность в защите украинской стороны у жителей страны ослабла.

В частности, в комментарии изданию 40-летний житель Чехии Адам рассказал, что передумал становиться наемников после разговоров с женой, которая испугалась за него, а также за судьбу их детей.

В Министерстве обороны Чехии информацию об уменьшении числа новых прошений о зачислении в украинскую армию подтвердили. Так, из 600 поступивших заявок осталось 400.

«Вообще можно сказать, что количество новых прошений в последние недели уменьшается», ― заявила пресс-секретарь оборонного ведомства Яна Зехмейстерова.

В свою очередь, бывший кадровый военный Люмир Немец уточнил, что отмена прошений связана с тем, что к чехам пришло осознание всей серьезности боевых действий. Поначалу интерес был огромным, однако потом многие осознали, что это «не шутки, что идут реальные боевые действия, что люди там умирают».

Ранее чешский журналист Истван Леко предупредил, что восстановление Украины в будущем потребует от Запада финансовых жертв. При этом обозреватель напомнил, что долг стран Евросоюза достигает 92 процентов ВВП, а на отказ от российских энергоносителей в ближайшие пять лет планируется потратить 195 миллиардов евро, что сравнимо с годовым ВВП Чехии.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Стало известно о возможном исключении Турции из НАТО
Находящегося в федеральном розыске россиянина задержали за крики на крыше дома
Минобороны показало работу «Тор-М2» в ходе спецоперации
Глав департамента труда и социальной защиты населения Москвы отправили в колонию
Фергюсон обратился с предложением к Нурмагомедову
Психолог рассказала россиянам о правилах поведения в конфликтных ситуациях
В Европе раскритиковали введение параллельного импорта в России
Создательница шоу на ТНТ рассказала о слезах из-за грубых сообщений зрителей
Путин объявил об экономическом самоубийстве Европы
Володин дал один совет депутатам во время спецоперации
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.