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Названы опасные для здоровья TikTok-лайфхаки

The Sun: TikTok-лайфхак с применением зубной пасты назван опасным для кожи лица

Фото: Shutterstock

Британский косметолог, основательница бренда 001 Skincare Ада Оои и владелица клиники The Skin Experts London Коринна Толан назвали опасные для здоровья популярные TikTok-лайфхаки. Комментарий экспертов приводит издание The Sun.

Так, в список вошли самодельный скраб на основе соды, который, по словам специалисток, нарушает водный баланс, а также маска из зубной пасты. По заверениям пользователей сети, последнее средство способно осветлить лицо и убрать воспаления. Однако Толан отметила, что применение пасты для гигиены полости рта может повредить липидный барьер кожи и вызвать раздражение и дерматит.

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Кроме того, негативный эффект могут оказать маски-пленки, которые используются для избавления от угревой сыпи, а также протирание лица лимонным соком. «Маски для удаления черных точек не идеальны, так как могут ухудшить состояние кожного покрова», — пояснила Оои. Косметолог призвала не выдавливать прыщи самостоятельно, чтобы избежать распространения инфекции и образования шрамов.

Ранее в мае основательница косметологической клиники The Green Room Clinic Ребекка Грин из Великобритании назвала три ускоряющих старение причины. Эксперт посоветовала внимательнее изучать этикетки уходовых препаратов. По ее словам, в них могут содержаться вредные для кожи алкоголь и минеральное масло, которое получают из нефти. Последнее, по словам британки, мешает кожному покрову дышать, выводить токсины и выполнять другие важные функции.

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Алина Гостева
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