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Мужчина нашел в доме жуткую куклу с запиской об убийстве

Daily Mirror: житель Ливерпуля нашел в доме жуткую куклу с запиской об убийстве

Фото: Jonathan Lewis

32-летний житель Ливерпуля Джонатан Льюиссделал неожиданное открытие во время ремонта после переезда в другой дом. Об этом сообщает Daily Mirror.

Мужчина решил пробить стену и нашел внутри жуткую тряпичную куклу, которая сидела на крошечном плетеном стуле в пустоте под лестницей. Кукла держала в руках записку об убийстве предыдущих жильцов. В записке было сказано, что кукла сделала это, потому что они были «слишком счастливы».

«Дорогой читатель/новый домовладелец, спасибо, что освободил меня! Меня зовут Эмили. Мои первоначальные владельцы жили в этом доме в 1961 году. Они мне не нравились, поэтому им пришлось уйти. Все, что они делали, — пели и веселились. Это было отвратительно. Я предпочла их зарезать, поэтому хорошо бы у тебя тоже были ножи. Надеюсь, ты хорошо спишь», — гласила записка.

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Льюис не воспринял находку всерьез, посчитал записку розыгрышем и, несмотря на уговоры друзей, не стал переезжать из дома. «В письме указан 1961 год, но агент по недвижимости сказала, что кухня была построена всего четыре или пять лет назад. Думаю, куклу тогда и спрятали, потому что бумага не выглядит очень старой и кажется относительно новой», — объяснил он.

Ранее также сообщалось, что житель американского штата Иллинойс нашел в стене ванной комнаты хранившуюся более 60 лет еду из «Макдоналдса». Он обнаружил три старых бумажных пакета и полупустую упаковку картофеля фри.

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Рузанна Акмалтдинова
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