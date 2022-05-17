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Нутрициолог объяснил желание женщин срочно поесть мяса

Врач Мирошников: женщинам может резко захотеться съесть стейк из-за менструального цикла

Фото: Pixabay

Нутрициолог, кандидат биологических наук Александр Мирошников рассказал, о чем говорит желание женщины срочно поесть мяса. Его слова приводит «Москва 24».

По словам Мирошникова, женщинам может резко захотеться съесть стейк или красное мясо из-за менструального цикла.

«Женщины с биологическим циклом каждый раз теряют железо. И это признак нехватки железа. Нам необходимо прежде всего два-три раза в неделю есть говяжью печень, красное мясо, баранину, чтобы на мясо не тянуло», — объяснил врач.

Также эксперт посоветовал сдать анализы на гемоглобин и ферритин, чтобы убедиться, что дефицит железа в организме действительно имеется.

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Нутрициолог добавил, что к терапевту нужно обратиться, если вместе с желанием постоянно употреблять мясо у человека снизилась работоспособность и выносливость на тренировках, а также появилась общая вялость.

Ранее врачи из Агентства пищевых стандартов и Национальной службы здравоохранения Англии рассказали об опасности разогретого риса. В Агентстве пищевых стандартов уточнили, что опасно не разогревание риса, а способ его хранения перед этим.

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Александра Лисица
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