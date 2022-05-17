В ЕС пообещали не допустить нехватки оружия и военной техники на Украине

Глава евродипломатии Боррель заявил, что ЕС не допустит, чтобы у Киева закончилось оружие

Страны Европейского союза (ЕС) не допустят нехватки оружия и военной техники у Киева в критический момент боевых действий в Донбассе. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает ТАСС.

Глава евродипломатии подчеркнул, что на данный момент боевые действия находятся на критическом этапе. «Мы не можем позволить, чтоб военная техника и вооружения Украины закончились», — заключил он.