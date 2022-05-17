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В Румынии предложили реформировать «Евровидение»

Глава Минкульта Румынии предложил реформировать «Евровидение» и отказаться от жюри

Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

Министр культуры Румынии Лучиан Ромашкану предложил реформировать «Евровидение», отказавшись от жюри. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Ромашкану, песенный конкурс нуждается в перезагрузке, чтобы на результат влияли только голоса зрителей, потому что судейский состав политизирует свои оценки.

«Я хотел бы, чтобы произошла полная перезагрузка "Евровидения", возможно, на базе только голосов зрителей, потому что это политическое разделение голосов, которое мы наблюдаем годами, не имеет ничего общего с художественным исполнением. Давайте всеми способами заявлять о необходимости фундаментальной реформы "Евровидения"», — заявил министр.

Он также отметил, что организаторы «Евровидения» перераспределили оценки, выставленные румынским жюри, и отдали 12 баллов Украине вместо Молдавии.

Группа Kalush Orchestra c песней Stefania победила в финале «Евровидения», который проходил в итальянском Турине. Музыканты набрали 631 балл — в конце своего выступления один из участников группы попросил оказать помощь Украине и нарушил правило конкурса о запрете политических высказываний.

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Сергей Равин
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