Россия вышлет финских дипломатов в качестве ответной меры

МИД России объявил послу Финляндии Хелантеря о высылке двух дипломатов в качестве ответа

МИД России передал послу Финляндии в Москве Антти Хелантеря протест в связи с выдворением российских сотрудников посольства в Хельсинки и в качестве ответной меры объявили персонами нон грата двух финских дипломатов. Об этом сообщили представители ведомства на официальном сайте.

«Посол был уведомлен о том, что в качестве реакции на эти действия финских властей российской стороной принято решение о неприемлемости дальнейшего пребывания в Российской Федерации двух сотрудников персонала Посольства Финляндии в Москве», — говорится в сообщении.

8 апреля Финляндия приняла решение выслать двух сотрудников российского посольства в Хельсинки. «Финляндия высылает двух сотрудников посольства России, прикомандированных к нему. Кроме того, одному сотруднику российского посольства было отказано в продлении визы. МИД проинформирует посла России», — говорится в сообщении финского внешнеполитического ведомства.