Названы самые вредные фрукты при похудении

Диетолог Майкл Мосли назвал манго, дыни и ананасы вредными фруктами при похудении

Диетолог Майкл Мосли рассказал, что фрукты не всегда полезны для худеющих и назвал самые вредные из них. Об этом пишет Daily Express.

По словам эксперта, в манго, дынях и ананасах слишком много сахара. «В одном манго среднего размера содержится 45 граммов сахара. Для сравнения, в одной чашке винограда — 23 грамма, в чашке малины — пять граммов, а в целом авокадо — 1,33 грамма сахара», — отметил он.

При похудении диетолог рекомендует отказаться от фруктов с высоким содержанием сахара. Их можно заменить яблоками, ягодами, виноградом, несолеными орехами или овощами.

Мосли утверждает, что среднестатистическому здоровому взрослому человеку следует потреблять не менее пяти порций фруктов и овощей в день. Это, по его словам, снизит риск сердечных заболеваний, инсульта и некоторых видов рака.

Ранее диетолог и нутрициолог Рейчел Кларксон назвала считающиеся полезными напитки, которые могут мешать сбросить вес. Она отметила, что смузи, считающиеся диетическим напитком, могут навредить фигуре, если в них слишком много углеводов.