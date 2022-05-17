Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Названы самые вредные фрукты при похудении

Диетолог Майкл Мосли назвал манго, дыни и ананасы вредными фруктами при похудении

Фото: Pixabay

Диетолог Майкл Мосли рассказал, что фрукты не всегда полезны для худеющих и назвал самые вредные из них. Об этом пишет Daily Express.

По словам эксперта, в манго, дынях и ананасах слишком много сахара. «В одном манго среднего размера содержится 45 граммов сахара. Для сравнения, в одной чашке винограда — 23 грамма, в чашке малины — пять граммов, а в целом авокадо — 1,33 грамма сахара», — отметил он.

Материалы по теме:
«Эклеры не виноваты, и вообще ничьей вины здесь нет» Сладкое, жирное и вкусное: как привычная пища убивает россиян
«Эклеры не виноваты, и вообще ничьей вины здесь нет»Сладкое, жирное и вкусное: как привычная пища убивает россиян
17 декабря 2020
«Чем больше кулинарное раздолье, тем больше мы едим» Как еда меняет наше сознание, поведение и мешает худеть — рассказывает нейробиолог
«Чем больше кулинарное раздолье, тем больше мы едим»Как еда меняет наше сознание, поведение и мешает худеть — рассказывает нейробиолог
10 января 2021

При похудении диетолог рекомендует отказаться от фруктов с высоким содержанием сахара. Их можно заменить яблоками, ягодами, виноградом, несолеными орехами или овощами.

Мосли утверждает, что среднестатистическому здоровому взрослому человеку следует потреблять не менее пяти порций фруктов и овощей в день. Это, по его словам, снизит риск сердечных заболеваний, инсульта и некоторых видов рака.

Ранее диетолог и нутрициолог Рейчел Кларксон назвала считающиеся полезными напитки, которые могут мешать сбросить вес. Она отметила, что смузи, считающиеся диетическим напитком, могут навредить фигуре, если в них слишком много углеводов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Рузанна Акмалтдинова
Обсудить
Последние новости
Кремль заявил об отсутствии у России желания вмешиваться в отношения стран НАТО
Россия заявила о вопросах к вступлению Украины в ЕС
Песков прокомментировал заявления о возрождении пионерии в России
Названы самые вредные фрукты при похудении
Кремль ответил на вопрос о планах Путина посетить Турцию
Россиянка родила недоношенного ребенка и бросила его тело в сельском туалете
Психолог объяснила связь между детством и неудачами в личной жизни
Назван следующий клуб Месси
Появились детали убийства в массовой драке на детской площадке в Подмосковье
В ДНР показали на видео выносящих с территории «Азовстали» раненых бойцов ВСУ
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.