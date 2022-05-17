Россиянам рассказали об опасных свойствах экзотических сухофруктов

Врач Пурига рассказала, что экзотические сухофрукты обрабатывают пестицидами

Спортивный врач, кандидат медицинских наук Александра Пурига в беседе с «Лентой.ру» рассказала об опасных свойствах экзотических сухофруктов. Врач предупредила россиян, что сухофрукты из папайи, бананов, манго и других заморских фруктов обрабатывают пестицидами, вымачивают в щелочи и отбеливают в серной кислоте.

Александра Пурига обратила внимание, что сухофрукт сохраняет ту же пищевую ценность после высушивания, что и фрукт. Исключение составляет инжир, чья калорийность с сушкой уменьшается.

«Фрукты сушатся или естественным образом, или в промышленных печах. В большинстве случаев при сушке в промышленных масштабах используется консервант диоксид серы Е220, он придает золотисто-желтый оттенок, поэтому больше проходит желтым сухофруктам», — рассказала эксперт в беседе с «Лентой.ру».

Врач обратила внимание, что экзотические фрукты — ананас, папайя, киви — при сушке теряют форму и привлекательность, поэтому их не сушат, а карамелизируют в сахарном сиропе. В итоге содержание сахара в сухофрукте может доходить до 80 процентов.

«Бананы обжаривают в рапсовом масле, реже в подсолнечном. Связано это с его низкой стоимостью. До этого фрукты могут дополнительно обрабатывать пестицидами и отбеливать химическими веществами (раствор серной кислоты, вымачивание в щелочи). При этом требование обработки закреплены нормативными документами, в том числе ГОСТами», — уточнила Пурига.

Эксперт добавила, что основная проблема оценки качества экзотических фруктов заключается в том, что практически невозможно отследить всю цепочку поставок: кто и как собирал фрукты, в каком состоянии их транспортируют и чем обрабатывают.

«Особое внимание рекомендую обратить на сухофрукты, нарезанные кусочками — в такую нарезку идут некачественные продукты», — предостерегла кандидат медицинских наук в своем Telegram-канале.

Помимо внешнего вида сушка меняет и вкусовые характеристики фрукта. Так, по словам врача, сушеный арбуз по вкусу напоминает мясо, поэтому он не очень подходит для хранения в сушеном виде. Сушеный манго рекомендуют хранить в темной герметичной банке: продукт полезен большим количеством пищевых волокон.

«Полезные свойства сухофруктов и рекомендации использовать их в качестве перекуса связаны с тем, что при потреблении одного-двух кусочков фруктов мы получаем хорошую дозу витаминов и микроэлементов и не так много сахара. Если потреблять сухофрукты упаковками, то переедание фруктозы нивелирует любые другие положительные эффекты. Допустимая дозировка — не более 50 граммов сухофруктов в день», — напомнила Пурига.

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