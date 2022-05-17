В Госдуме назвали условие нормализации отношений с враждебными странами

Депутат Госдумы Белик заявил, что недружественные страны перешли в разряд враждебных

Недружественные страны перешли в разряд враждебных после того, как встали на путь антироссийских санкций, русофобии и агрессии. Условие нормализации отношений с ними назвал член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, чьи слова приводят «Известия».

«Без алгоритма из-за океана эти страны не могут ступить и шагу, предпочитая удовлетворение геополитических устремлений Штатов интересам собственных граждан», — объяснил депутат.

Парламентарий считает, что курс на нормализацию отношений может быть взят тогда, когда какая-либо страна из списка недружественных станет самостоятельно принимать решения и трезво оценивать ситуацию, при этом не пытаясь следовать за США.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал США враждебным государством. По его словам, недружественные страны пора уже назвать враждебными, так как то, что они делают по отношении к России, можно назвать войной.

В марте правительство России подписало распоряжение с перечнем государств, чьи недружественные действия направлены против страны, ее компаний и граждан. Список возглавляют США, Канада, страны Евросоюза, а также Великобритания.