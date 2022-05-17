Военную базу США в Сирии обстреляли

Al Mayadin: военную базу США в сирийской провинции Хасеке обстреляли из минометов

Военная база США в районе Эш-Шаддади в сирийской провинции Хасеке подверглась минометному обстрелу. По информации телеканала Al-Mayadin, огонь велся со стороны сирийско-иракской границы. Об этом пишет ТАСС.

Уточняется, что большинство ракет разорвалось в окрестностях военного объекта. Сведений о возможных потерях и материальном уроне не приводится. В небо были подняты беспилотные летательные аппараты (БПЛА), в настоящее время они патрулируют местность.

Представитель американского военного командования в Багдаде пока не подтвердил факт атаки на базу. Отмечается, что с начала года военные объекты и лагеря сил США в Сирии обстреливались по меньшей мере шесть раз.

Ранее сообщалось, что четверо американских военных пострадали при обстреле базы коалиции на востоке Сирии. По базе было выпущено два снаряда, которые повредили две служебные постройки. При этом не уточняется, кто стоял за обстрелом.