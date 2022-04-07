Американские военные пострадали при обстреле на востоке Сирии

Четверо американских военных пострадали при обстреле базы коалиции на востоке Сирии

Четверо американских военных пострадали при обстреле базы коалиции на востоке Сирии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз командования коалиционных сил.

«На данный момент четверо военнослужащих США проходят освидетельствование на предмет легких травм и возможных травматических повреждений головного мозга», — говорится в сообщении.

По базе было выпущено два снаряда, которые повредили две служебные постройки. При этом не уточняется, кто стоял за обстрелом.

В ноябре жители деревни Камо в провинции Эль-Камышлы в Сирии напали на американскую военную колонну бронемобилей, забросали камнями и вынудили развернуться. Военные из США в сопровождении представителей курдских формирований «Сирийских демократических сил» (СДС) пытались проехать мимо села, предположительно, направляясь в город Камышлы.