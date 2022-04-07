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Американские военные пострадали при обстреле на востоке Сирии

Четверо американских военных пострадали при обстреле базы коалиции на востоке Сирии

Фото: РИА Новости

Четверо американских военных пострадали при обстреле базы коалиции на востоке Сирии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз командования коалиционных сил.

«На данный момент четверо военнослужащих США проходят освидетельствование на предмет легких травм и возможных травматических повреждений головного мозга», — говорится в сообщении.

По базе было выпущено два снаряда, которые повредили две служебные постройки. При этом не уточняется, кто стоял за обстрелом.

В ноябре жители деревни Камо в провинции Эль-Камышлы в Сирии напали на американскую военную колонну бронемобилей, забросали камнями и вынудили развернуться. Военные из США в сопровождении представителей курдских формирований «Сирийских демократических сил» (СДС) пытались проехать мимо села, предположительно, направляясь в город Камышлы.

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Марина Совина
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