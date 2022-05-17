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Власти Гонконга задумались о блокировке Telegram

Bloomberg сообщает, что власти Гонконга обсуждают ограничение доступа к Telegram

Фото: Fabian Sommer / Globallookpress.com

Власти Гонконга обсуждают возможность ограничения доступа к мессенджеру Telegram. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на местные СМИ.

По информации агентства, в Гонконге задумались о блокировке Telegram из-за публикации персональных данных государственных чиновников и частных лиц в групповых чатах и каналах.

Отмечается, что подобное решение властей может быть воспринято населением как ограничение свободы интернета. Ожидается, что этот шаг спровоцирует общественное недовольство.

4 февраля сообщалось, что Россия и Китай назвали неприемлемыми любые попытки ограничить их суверенное право на регулирование национальных сегментов интернета. Стороны заявили, что поддерживают курс на интернационализацию управления интернетом и выступают за равные права на управление им.

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Виктория Кондратьева
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