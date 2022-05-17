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В Болгаре состоится гала-концерт фестиваля духовного наследия «Илаһи моң»

В Болгаре состоится гала-концерт фестиваля духовного наследия «Илаһи моң»

Фото: Российский исламский институт

В городе Болгар 21 июня пройдет гала-концерт фестиваля-конкурса духовного наследия «Илаһи моң». Об этом рассказала доцент кафедры татарского языка и культуры Российского исламского института Резеда Сафиуллина-Ибрагимова, передает «Татар-информ».

Гала-концерт состоится в рамках праздничного концерта, посвященного 1100-летию принятия ислама государством Волжская Булгария. По словам Сафиуллиной-Ибрагимовой, он объединяет религию, культуру и науку.

«Изначально нашей главной задачей было возрождение, обновление и популяризация жемчужин нашего духовного наследия. В то время тоже были исполнители беитов, мунаджатов, но было очень актуальным возродить способы их аутентичного исполнения. К тому моменту образовалась некая пустота между духовенством и национальной интеллигенцией, мы решили восстановить эту связь», — рассказала она.

В конкурсе традиционно участвуют коллективы из разных регионов России, исполнителями становятся люди самых разных возрастов. В рамках научно-образовательной части фестиваля 20 мая в мечети «Аль-Марджани» пройдет семинар «Секреты напевного чтения в исламской культуре».

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Сергей Истомин
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