Во Франции назвали Калининград занозой в боку у НАТО

Le Monde: Калининград стал ядерным форпостом России в Европе и большой проблемой для НАТО

Калининград, расположенный в центре Европы, стал ядерным форпостом России и большой проблемой для НАТО. Такое мнение высказали во французском издании Le Monde.

Журналисты назвали Калининград занозой в боку у Североатлантического альянса. Они уточнили, что регион был преобразован в военную крепость еще во времена холодной войны. Отмечается, что в 2016-м Россия развернула на этой территории ракетные комплексы «Искандер» вместо устаревших комплексов «Точка» на фоне расширения НАТО на Восток.

Le Monde также пишет, что в окрестностях Калининграда расположили и другие вооружения: системы ПВО и ПРО, ракетные комплексы «Бастион» и «Редут», а также истребители МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». «Этого достаточно, чтобы охранять территорию Калининграда и держать НАТО на расстоянии от российской части Балтийского региона», — резюмировала газета.

Ранее журналисты канадского издания The Globe and Mail (GM) писали, что в условиях роста напряженности между НАТО и Россией одной из важнейших территорий может стать Калининградская область. Авторы материала назвали Калининград критически важным центром в возможном конфликте Москвы и Североатлантического альянса.