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Калининград назвали важной территорией в возможном конфликте России и НАТО

GM: Калининград стал важной территорией в условиях роста напряженности между НАТО и РФ

Фото: Александр Патрин / Коммерсантъ

В условиях роста напряженности между НАТО и Россией одной из важнейших территорий может стать Калининградская область. Такое мнение высказали журналисты канадского издания The Globe and Mail (GM).

Авторы материала назвали Калининград критически важным центром в возможном конфликте Москвы и Североатлантического альянса. С одной стороны, анклав, расположенный между Польшей и странами Балтии, может стать одним из наиболее уязвимых регионов. В то же время его можно рассматривать как российский авангард в сердце Европы.

GM пишет, что в Калининграде на данный момент базируется Балтийский флот России, а также в области есть современные вооружения. Одним из наиболее важных для российских сил участков обозреватели сочли Сувалкский коридор — часть территории Польши и Литвы, отделяющая Калининград от союзника Москвы Белоруссии. Предполагается, что НАТО необходимо усилить безопасность коридора, но при этом не спровоцировать рост напряженности и эскалацию.

Ранее профессор международной безопасности Бирмингемского университета Стефан Вольф назвал Калининград подрывающим силы НАТО в Северной Европе «непотопляемым авианосцем». По его словам, анклав расширяет влияние России и создает «зонтик безопасности».

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Виктория Кондратьева
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