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МИД допустил встречу Путина с лидерами Армении и Азербайджана

МИД России не исключил проведения очной встречи Путина с лидерами Армении и Азербайджана

Фото: Sergei Guneev / Reuters

МИД России допустил встречу президента Владимира Путина с лидерами Азербайджана и Армении. Об этом сообщает ТАСС.

Переговоры могут быть посвящены урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе.

«Продолжаем системную работу на всех уровнях по реализации трехсторонних договоренностей на высшем уровне от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года. Лидеры находятся в постоянном контакте. Не исключаем — при возникновении такой необходимости — организацию очной встречи», — заявил замминистра иностранных дел Андрей Руденко.

Он напомнил, что 12 мая глава МИД России Сергей Лавров обсудил с коллегами из Армении и Азербайджана вопросы нормализации отношений между Ереваном и Баку.

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27 сентября 2020 года на линии соприкосновения между Азербайджаном и непризнанной Нагорно-Карабахской республикой (НКР), поддерживаемой Арменией, вспыхнули бои. Стороны обвинили друг друга в провокации. В ходе боевых действий азербайджанской армии удалось отбить ряд территорий, потерянных в начале 1990-х годов.

9 ноября 2020-го лидеры Азербайджана, Армении и России подписали трехстороннее заявление о полном прекращении огня. В регион вошли российские миротворцы.

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Алевтина Запольская
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