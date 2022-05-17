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Брюки из 2000-х годов вновь вернулись в моду благодаря TikTok

Glamour: брюки карго из 2000-х годов вновь вернулись в моду благодаря TikTok-блогерам

Фото: Jeremy Moeller / Getty Images

Брюки карго, которые были особенно актуальны в 2000-х годах, вновь вернулись в моду благодаря TikTok. Об этом сообщает британская версия журнала Glamour.

По информации издания, представители поколения Z (люди, родившиеся в период с 1996 по 2012 год) регулярно делятся роликами на упомянутой платформе, в которых показывают способы стилизации данных штанов. Посты блогеров, которые, к примеру, вдохновляются образами актрисы Дженнифер Энистон и певицы Алии, набирают десятки тысяч просмотров в соцсети.

Популяризаторами тренда также выступают знаменитости. В частности, папарацци запечатлели в брюках карго супермоделей Беллу Хадид и Эмили Ратаковски, поп-исполнительницу Рианну, телезвезду Ким Кардашьян, а также инфлюэнсеров Мэдисон Сару и Эмили Синдлев. Отмечается, что чаще всего звезды выбирают указанные изделия нейтральных цветов, таких как бежевый, черный или хаки.

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Модные редакторы объясняют выросший спрос на брюки карго их универсальностью. По мнению журналистов, данный предмет гардероба хорошо сочетается со спортивной обувью и кроп-топами. В то же время его можно компоновать с туфлями на каблуках и оверсайз-рубашкой или праздничной блузкой.

Отмечается, что карго представлены в ассортименте различных масс-маркетовых и люксовых брендов, среди которых Bottega Veneta, The Ragged Priest, Topshop, Fashionkilla, River Island, а также Dolche&Gabanna, Mango, Zara и многие другие марки.

Ранее редактор Bustle Эйвери Матера назвала шесть популярных в начале 2000-х годов вещей, которые вновь вернулись в моду. Эксперт внесла в данный список трендовых изделий корсеты, чокеры и сумки-багеты. Кроме того, актуальными в настоящее время оказались изделия розового цвета, повышенный интерес к которому отмечался после выхода фильма «Блондинка в законе» в 2001 году, подчеркнула Матера.

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Майя Пономаренко
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