Брюки из 2000-х годов вновь вернулись в моду благодаря TikTok

Glamour: брюки карго из 2000-х годов вновь вернулись в моду благодаря TikTok-блогерам

Брюки карго, которые были особенно актуальны в 2000-х годах, вновь вернулись в моду благодаря TikTok. Об этом сообщает британская версия журнала Glamour.

По информации издания, представители поколения Z (люди, родившиеся в период с 1996 по 2012 год) регулярно делятся роликами на упомянутой платформе, в которых показывают способы стилизации данных штанов. Посты блогеров, которые, к примеру, вдохновляются образами актрисы Дженнифер Энистон и певицы Алии, набирают десятки тысяч просмотров в соцсети.

Популяризаторами тренда также выступают знаменитости. В частности, папарацци запечатлели в брюках карго супермоделей Беллу Хадид и Эмили Ратаковски, поп-исполнительницу Рианну, телезвезду Ким Кардашьян, а также инфлюэнсеров Мэдисон Сару и Эмили Синдлев. Отмечается, что чаще всего звезды выбирают указанные изделия нейтральных цветов, таких как бежевый, черный или хаки.

Модные редакторы объясняют выросший спрос на брюки карго их универсальностью. По мнению журналистов, данный предмет гардероба хорошо сочетается со спортивной обувью и кроп-топами. В то же время его можно компоновать с туфлями на каблуках и оверсайз-рубашкой или праздничной блузкой.

Отмечается, что карго представлены в ассортименте различных масс-маркетовых и люксовых брендов, среди которых Bottega Veneta, The Ragged Priest, Topshop, Fashionkilla, River Island, а также Dolche&Gabanna, Mango, Zara и многие другие марки.

Ранее редактор Bustle Эйвери Матера назвала шесть популярных в начале 2000-х годов вещей, которые вновь вернулись в моду. Эксперт внесла в данный список трендовых изделий корсеты, чокеры и сумки-багеты. Кроме того, актуальными в настоящее время оказались изделия розового цвета, повышенный интерес к которому отмечался после выхода фильма «Блондинка в законе» в 2001 году, подчеркнула Матера.