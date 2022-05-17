Дерматолог рассказала о смертельной опасности «красных родинок» на лице и теле

Дерматолог Петросова посоветовала пройти обследование при обнаружении красных родинок

Дерматолог Инна Петросова рассказала, что «красные родинки» на лице и теле могут представлять смертельную опасность для здоровья. В беседе с изданием NEWS.ru врач заявила, что эти новообразования не всегда свидетельствуют о серьезных заболеваниях, однако посоветовала обязательно пройти обследование у специалиста при их обнаружении.

Петросова объяснила, что под «красными родинками» часто подразумеваются гемангиомы, которые совершенно безопасны и не требуют оперативного вмешательства для их удаления. При этом медик подчеркнула, что цвет новообразования не определяет его доброкачественность или злокачественность. Однако при возникновении опасений она призвала показаться врачу, поскольку только он сможет решить, нужно ли удалять гемангиому или с ней можно спокойно жить дальше.

По словам дерматолога, «красная родинка» действительно может быть признаком онкологического заболевания. Однако, отмечает она, поставить диагноз можно только при помощи визуального осмотра со специальными приборами, дерматоскопии или биопсии. Петросова призвала не затягивать с визитом к врачу при появлении любых подозрительных новообразований на теле.

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