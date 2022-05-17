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В ЛНР заявили об освобождении села Орехово

Народная милиция Луганской народной республики сообщила об освобождении села Орехово

Кадр: видео Telegram-канал «Народная милиция ЛНР»

Народная милиция (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) сообщила об освобождении населенного пункта Орехово. Соответствующая видеозапись опубликована в Telegram-канале ведомства.

«Село Орехово на данный момент полностью освобождено подразделениями Народной милиции ЛНР», — заявил официальный представитель НМ ЛНР Иван Филипоненко, указывая на кадрах на вывеску с наименованием села.

17 мая НМ Донецкой народной республики (ДНР) проинформировала об освобождении поселка Дробышево в Донбассе. В ведомстве также отметили, что за прошедшие сутки силы ДНР уничтожили 34 украинских военных, три минометные позиции противника, три бронеавтомобиля и четыре грузовика, а также захватили две бронемашины и одну БМП.

До этого заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил о полном переходе региона под контроль ВС РФ. Он добавил, что область до сих пор находится в зоне досягаемости украинской артиллерии, однако российским системам ПВО удается перехватывать снаряды.

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Варвара Кошечкина
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