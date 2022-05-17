В ЛНР заявили об освобождении села Орехово

Народная милиция Луганской народной республики сообщила об освобождении села Орехово

Народная милиция (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) сообщила об освобождении населенного пункта Орехово. Соответствующая видеозапись опубликована в Telegram-канале ведомства.

«Село Орехово на данный момент полностью освобождено подразделениями Народной милиции ЛНР», — заявил официальный представитель НМ ЛНР Иван Филипоненко, указывая на кадрах на вывеску с наименованием села.

17 мая НМ Донецкой народной республики (ДНР) проинформировала об освобождении поселка Дробышево в Донбассе. В ведомстве также отметили, что за прошедшие сутки силы ДНР уничтожили 34 украинских военных, три минометные позиции противника, три бронеавтомобиля и четыре грузовика, а также захватили две бронемашины и одну БМП.

До этого заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил о полном переходе региона под контроль ВС РФ. Он добавил, что область до сих пор находится в зоне досягаемости украинской артиллерии, однако российским системам ПВО удается перехватывать снаряды.

