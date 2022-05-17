Решение поздравить друга с днем рождения сделало женщину богатой

UPI: австралийка хотела приобрести поздравительную открытку и неожиданно сорвала джекпот

Жительница австралийского штата Новый Южный Уэльс купила лотерейный билет, когда готовилась поздравить друга с днем рождения. Это решение сделало ее богатой, сообщает информационное агентство UPI.

Числа, которые австралийка вписала в билет, совпали с результатами розыгрыша. В итоге она неожиданно для себя сорвала джекпот, став одним из четырех победителей лотереи, выигравших первый приз в размере 1,3 миллиона австралийских долларов (58,6 миллиона рублей).

«Если бы я не поехала за поздравительной открыткой, то не приобрела бы лотерейный билет», — утверждает женщина. Она рассказала, что после выигрыша хочет побаловать себя, а ее муж выйдет на пенсию.

«Все это произошло в идеальный момент. Благодаря выигрышу мы сможем полностью изменить планы на пенсию», — пояснила она.

Ранее сообщалось, что жительница американского города Шарлотт, штат Северная Каролина, получила в подарок от друга лотерейный билет и сорвала джекпот. Она подчеркнула, что у нее до сих пор не укладывается в голове тот факт, что теперь она богата.

