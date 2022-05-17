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Россиянка рассказала о возможности «жить как короли» в Дубае за 30 тысяч рублей

Автор «Яндекс.Дзена» Марина Ершова рассказала о бесплатных развлечениях в Дубае

Фото: Nextvoyage / Pexels

Российская-тревел блогерша Марина Ершова побывала в Дубае и раскрыла способ «пожить в городе как короли» на 30 тысяч рублей. Об этом она рассказала в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

По словам девушки, в Дубае есть много возможностей для бесплатных развлечений: живописные парки, спортивные площадки и пляжи. «Один чего только "Дубай Молл" стоит — тут целый день будешь гулять, и всю территорию за один раз так и не пройдешь» — отметила путешественница.

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Также она добавила, что арабский мегаполис предлагает апартаменты разных ценовых категорий. Например, за 30 тысяч рублей можно снять комнату на месяц в квартире со всеми удобствами — со стиральной машиной и кухней с холодильником.

«Чем вам не комфортный отдых? Днем гуляете и поражаетесь современностью города, а вечером приходите домой, чтобы поспать. Как по мне — так это королевский физический отдых!» — заявила россиянка.

Кроме того, автор рассказала об особенностях жизни в местных небоскребах. Так, ее впечатлили скоростные лифты и открытая для посещений смотровая площадка с бассейном, спортивным залом и игровой комнатой с бильярдом.

Ранее в мае эта же россиянка пожила в роскошных апартаментах в Дубае стоимостью в 420 миллионов рублей и удивилась дешевому ремонту. Девушка обратила внимание на ламинат, который «уже скрипит и ходит волнами», а также на проблемы с электрикой.

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Мария Гейн
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