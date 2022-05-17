Умерла звезда сериала «Шоу Энди Гриффита» Мэгги Петерсон

Звезда сериала «Шоу Энди Гриффита» Мэгги Петерсон скончалась на 82-м году жизни

На 82-м году жизни скончалась звезда сериала «Шоу Энди Гриффита», американская актриса и певица Мэгги Петерсон. Об этом пишет Deadline.

О смерти артистки рассказали ее близкие. «С большим прискорбием сообщаем, что наша дорогая тетя Мэгги скончалась вчера днем. Она мирно ушла во сне в присутствии своей семьи», — поведали родственники Петерсон.

По их словам, состояние здоровья актрисы ухудшилось, когда она в декабре прошлого года потеряла супруга, джазового музыканта Гаса Манкузо, в браке с которым состояла более 40 лет. «Мы рады, что смогли перевезти ее домой, чтобы она была ближе к семье в ее последние дни», — отметили близкие Мэгги.

В сериале «Шоу Энди Гриффита» Петерсон играла с 1963 по 1966 год, после чего также принимала участие в других телевизионных проектах. С середины 1980-х актриса начала реже появляться на экранах, а позже стала работать в кинокомпании Nevada Film Commission.

Ранее сообщалось, что на 101-м году жизни скончалась заслуженная артистка РСФСР, звезда фильмов «Небо над Москвой» и «Вам и не снилось...» Нина Мазаева.