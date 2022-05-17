Россияне снова оказались готовы отправиться на любимый курорт богачей

АТОР: турпоток на Мальдивские острова из России вырос из-за укрепления рубля

Во второй половине мая количество прибытий российских туристов на Мальдивы снова выросло. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Отмечается, что после апрельского «провала» бронирований продажи в мае снова начали расти — как оказалось, в начале апреля на Мальдивские острова прибывали 160-200 россиян в день, а на майские праздники уже 500-600 в день.

Специалисты АТОР объяснили, что одним из важнейших факторов роста спроса на Мальдивы стало укрепление курса рубля. Кроме того, на готовность россиян отправиться на любимый курорт богачей повлиял и запуск прямого авиасообщения между Москвой и Мале. Так, стоимость недельного пакета с перелетом, трансфером и проживанием в четырехзвездочном отеле начинается от 194,5 тысячи рублей за двоих туристов, предложение со стыковочным рейсом обойдется от 161,6 тысячи рублей.

Помимо прочего, эксперты обратили внимание на то, что по отношению к апрелю турпоток на Сейшелы также немного увеличился, хотя и не так существенно, как на Мальдивы. По их мнению, поддержать спрос могла бы прямая перевозка на острова.

Ранее сообщалось, что Мальдивы вошли в пятерку наиболее популярных направлений для путешествий на майские праздники среди российских туристов. Самой востребованной стала Турция — туда приобреталось около 38 процентов всех путевок за границу.