Россияне снова оказались готовы отправиться на любимый курорт богачей
Во второй половине мая количество прибытий российских туристов на Мальдивы снова выросло. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Отмечается, что после апрельского «провала» бронирований продажи в мае снова начали расти — как оказалось, в начале апреля на Мальдивские острова прибывали 160-200 россиян в день, а на майские праздники уже 500-600 в день.
Специалисты АТОР объяснили, что одним из важнейших факторов роста спроса на Мальдивы стало укрепление курса рубля. Кроме того, на готовность россиян отправиться на любимый курорт богачей повлиял и запуск прямого авиасообщения между Москвой и Мале. Так, стоимость недельного пакета с перелетом, трансфером и проживанием в четырехзвездочном отеле начинается от 194,5 тысячи рублей за двоих туристов, предложение со стыковочным рейсом обойдется от 161,6 тысячи рублей.
Помимо прочего, эксперты обратили внимание на то, что по отношению к апрелю турпоток на Сейшелы также немного увеличился, хотя и не так существенно, как на Мальдивы. По их мнению, поддержать спрос могла бы прямая перевозка на острова.
Ранее сообщалось, что Мальдивы вошли в пятерку наиболее популярных направлений для путешествий на майские праздники среди российских туристов. Самой востребованной стала Турция — туда приобреталось около 38 процентов всех путевок за границу.