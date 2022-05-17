Стало известно о попытке госпереворота в Мали

Власти Мали заявили, что «поддерживаемые Западом» офицеры пытались совершить госпереворот

Правительство Мали заявило, что «поддерживаемые Западом» офицеры на прошлой неделе пытались совершить госпереворот. Об этом сообщает Reuters.

«Попытка была сорвана благодаря бдительности и профессионализму Сил обороны и безопасности Мали», — сообщил официальный представитель правительства Абдула Майги в беседе с Financial Afrik. Других подробностей или доказательств власти не предоставили.

В январе президент США Джо Байден назвал беспорядки, прошедшие в Капитолии в январе 2021-го, попыткой государственного переворота, а митингующих — жестокой бандой, воодушевленной экс-президентом Дональдом Трампом.