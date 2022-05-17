Росстат назвал самые популярные у туристов регионы России

Росстат: Москва и Краснодарский край стали самыми популярными местами для отдыха в России

Самым востребованным российским направлением для путешествий стала Москва, куда с января по март 2022 года российские и иностранные туристы совершили 3,7 миллиона поездок. Об этом стало известно из отчета Росстата, передает RT.

Согласно аналитическим данным, вторым по популярности регионом назван Краснодарский край — данное место для отдыха выбрали более 2,4 миллиона путешественников. В топ-5 наиболее посещаемых направлений также вошли Ленинградская область (2,1 миллиона поездок), Московская область (1,7 миллиона) и Санкт-Петербург (1,5 миллиона). Более 700 тысяч турпоездок было совершено во Владимирскую область, более 500 тысяч — в Татарстан, а также в Тюменскую и Свердловскую области.

При этом в отчете ведомства отмечается, что наименее востребованными регионами России в первые три месяца текущего года стали Магаданская область (11,6 тысячи поездок), Чукотский автономный округ (6,1 тысячи), Ненецкий автономный округ (4,9 тысячи) и Еврейская автономная область (4,1 тысячи).

Ранее сообщалось, что отели Краснодарского края и Крыма начали снижать стоимость проживания для отдыхающих на фоне уменьшения спроса до 80 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. По словам вице-президента АТОР Сергея Ромашкина, понижение цены в большей степени касается двух- и трехзвездочных отелей, поскольку объекты этих категорий больше всего будут испытывать недозагрузку.