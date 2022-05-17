Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Росстат назвал самые популярные у туристов регионы России

Росстат: Москва и Краснодарский край стали самыми популярными местами для отдыха в России

Фото: АГН «Москва»

Самым востребованным российским направлением для путешествий стала Москва, куда с января по март 2022 года российские и иностранные туристы совершили 3,7 миллиона поездок. Об этом стало известно из отчета Росстата, передает RT.

Согласно аналитическим данным, вторым по популярности регионом назван Краснодарский край — данное место для отдыха выбрали более 2,4 миллиона путешественников. В топ-5 наиболее посещаемых направлений также вошли Ленинградская область (2,1 миллиона поездок), Московская область (1,7 миллиона) и Санкт-Петербург (1,5 миллиона). Более 700 тысяч турпоездок было совершено во Владимирскую область, более 500 тысяч — в Татарстан, а также в Тюменскую и Свердловскую области.

Материалы по теме:
Россия начала открывать границы для выезда россиян за рубеж Кому можно выезжать и въезжать в страну?
Россия начала открывать границы для выезда россиян за рубежКому можно выезжать и въезжать в страну?
8 июня 2020
Запасной выход Какие чудеса природы можно увидеть, не покидая России
Запасной выходКакие чудеса природы можно увидеть, не покидая России
22 июня 2020

При этом в отчете ведомства отмечается, что наименее востребованными регионами России в первые три месяца текущего года стали Магаданская область (11,6 тысячи поездок), Чукотский автономный округ (6,1 тысячи), Ненецкий автономный округ (4,9 тысячи) и Еврейская автономная область (4,1 тысячи).

Ранее сообщалось, что отели Краснодарского края и Крыма начали снижать стоимость проживания для отдыхающих на фоне уменьшения спроса до 80 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. По словам вице-президента АТОР Сергея Ромашкина, понижение цены в большей степени касается двух- и трехзвездочных отелей, поскольку объекты этих категорий больше всего будут испытывать недозагрузку.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
«Золотой полковник» Захарченко получил 16 лет за второе дело о коррупции
Швеция объявила дату подачи совместной с Финляндией заявки в НАТО
Медведев порассуждал о плюсах российского ядерного щита
Минобороны заявило об отражении контратаки Украины в Запорожской области
В новых сезонах сериала «Доктор Кто» появится трансгендер
В ЕС пообещали не допустить нехватки оружия и военной техники на Украине
Ненефтегазовые доходы бюджета рекордно упали
Минобороны показало кадры пресечения российскими военными контратаки ВСУ
В Минцифры рассказали о вернувшихся в Россию IT-специалистах
Махачев потребовал боя за титул чемпиона UFC
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.