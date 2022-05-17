Описано возможное политическое будущее Илона Маска

Политолог Ордуханян допустил, что Маск будет использован в политической борьбе против РФ

Американский миллиардер, владелец Tesla и инженер Илон Маск может быть использован в политической борьбе против России, допустил американист Рафаэль Ордуханян. Возможное политическое будущее бизнесмена он описал в разговоре с «Лентой.ру».

«Действительно, в последнее время Маск все чаще появляется в политической повестке не только США, но и Запада в целом, — сказал политолог. — Однозначно делает он это сознательно, но по крайней мере с его стороны репрезентативные функции здесь вряд ли имеют место. Дело в том, что бэкграунд не позволит Маску претендовать на президентский пост. Он родом из ЮАР, так что стать главой государства ему будет непросто. Особенно учитывая двойственное положение экс-президента Барака Обамы, когда его свидетельство о рождении ставилось под вопрос».

И все же эта причина, как отметил политолог, довольно формальна. Куда важнее, по его словам, то, что Илон Маск теснейшим образом связан с военно-промышленным комплексом США: в начале 2000-х его карьера начиналась именно на грантах и заказах Пентагона.

Очень уместно было бы сравнить Маска с героем Алексея Толстого инженером Гариным: станет ли он злым гением, создателем оружия массового поражения или создаст инструменты для мирных разработок — вопрос открытый. Гарину этого избежать не удалось Рафаэль Ордуханян политолог-американист

«Мы помним, как ученые бывают втянуты в политику. Видим активность Маска по созданию системы Starlink, которая обеспечит связь различным группам на Украине. То же может быть и с любыми другими группировками, если политическое руководство какой-то страны посчитает нужным предложить альтернативную форму связи», — предупредил Ордуханян.

Он также выразил уверенность, что системой связи все не ограничится, а спутники будут выполнять и другие функции. Политолог подчеркнул: мир не должна убаюкивать риторика Маска о свободе, свободе слова, свободе выбора, ведь все это может оказаться только замаскированным политическим авантюризмом.

«К сожалению, история показывает, что даже самые талантливые ученые не всегда понимают, в какую игру играют. Нередко они становятся жертвами политических противостояний, потом сожалеют, предпринимают действия, чтобы внести баланс. Но с учетом того, как велик баланс оружия, которое может быть использовано сегодня, мы не имеем права на ошибку. Необходимо понимать, что Маск в любом случае будет использован в политической борьбе. И, скорее всего, к глубокому сожалению, против России», — заключил политолог.

Ранее Маск сказал, что экономика США, вероятно, находится в рецессии. Он посоветовал предприятиям следить за расходами и денежными потоками. Маск предположил, что рецессия — это не обязательно плохо, добавив, что он пережил их несколько за время работы в публичных компаниях.