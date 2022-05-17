Универмаги Myer обвинили в давлении на мужчин из-за ухоженных и подтянутых манекенщиков

Мужчины обиделись на идеальные тела манекенщиков в рекламе нижнего белья австралийской сети универмагов Myer, пишет издание Daily Mail.

Покупатели обратились в отдел маркетинга упомянутого магазина с обвинением в двойных стандартах в представлении бодипозитива. Клиенты объяснили, что чувствуют давление со стороны марки, которая включила в каталог исключительно «безупречно ухоженных и подтянутых» молодых мужчин наряду с женщинами «всех форм, размеров и возрастов».

«В Myer происходит что-то позитивное, но, похоже, половина отдела маркетинга не получила распоряжение руководства», — высказался один пользователь Reddit, подкрепляя слова фотографиями из каталога. «Тот факт, что они поработали только наполовину, раздражает меня больше, чем если бы они вообще ничего не сделали», «Это показывает, что они не верят в бодипозитив, а просто вносят небольшие изменения, чтобы выглядело так, будто они на стороне сообщества», — прокомментировали снимки другие юзеры.

Согласно материалу, многие мужчины подчеркнули, что практически невозможно выглядеть как представленные в промо модели. «Для этих парней выглядеть так — это работа. У других есть другая работа, которая не всегда подразумевает такое тело», — отметил один из них. «Мне пришлось убеждать своего сына-подростка, что он еще недостаточно физически зрел, чтобы ходить в спортзал и выглядеть вот так», — написал под публикацией еще одна комментатор.

В то же время другие пользователи Reddit заявили, что участие в съемках манекенщиков с лишним весом может быть опасным. «Это пугающе, что мы выставляем людей с ожирением нормой, когда это вредно для здоровья», «Я не хочу, чтобы мой сын рос, думая, что иметь пивной живот — это нормально», — высказались они.

Руководство ретейлера сообщило журналистам издания, что каталог является частью трехнедельной кампании, которая демонстрирует «разнообразие австралийского сообщества». «Myer гордится тем, что использует в рекламе все типы телосложений, возраста, роста и расы. Позже наши клиенты смогут увидеть более широкое разнообразие моделей мужского пола», — пояснил официальный представитель бренда.

Ранее в мае рекламу спортивных топов Adidas с фото женщин с обнаженной грудью запретили из-за жалоб. Отмечается, что изначально коллажи с голыми бюстами девушек возмутили пользователей Twitter, которые увидели их в аккаунте бренда. Впоследствии Управление по стандартам рекламы Великобритании (The Advertising Standards Authority, ASA) получило 24 жалобы о том, что использование наготы в данном случае было неоправданным и объективировало женщин, сексуализируя их и «сводя к частям тела». Помимо этого, некоторых из обратившихся в организацию волновало то, что размещенные в соцсети и в виде баннеров кадры могут увидеть дети.