Захарова обвинила НАТО в отсутствии солидарности

Представитель МИД РФ Захарова заявила, что у НАТО нет единства между властью и гражданами

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в составе НАТО нет солидарности между ее странами-участницами, а также между политиками и гражданами этих государств. Об этом она рассказала в интервью агентству «Белта», опубликованном на YouTube.

Захарова обвинила НАТО в отсутствии единства и заявила, что его нет между властью и гражданами стран, входящих в состав Североатлантического альянса. По ее словам, принятые решение выдаются за мнения «свободолюбивой Финляндии и Швеции, а на самом деле они являются втягиванием этих стран в НАТО». При этом мнения граждан государств не учитываются.

«Никакой солидарности-то и нет, и общности взглядов, и единства. Причем, у этого выражения есть две грани. Первое, нету единства в их собственных рядах. И ведь это же не просто различие... в видении перспектив... Это претензии друг к другу, граничащие с ненавистью», — добавила представитель российского МИД.

Дипломат отметила, что втягиванию Финляндии и Швеции НАТО сопутствуют запугивание и угрозы.

В том же интервью Захарова рассказала о «ядерных провокациях» Запада. По ее словам, эту тему используют для провокаций.