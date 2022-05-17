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Стилистка перечислила удешевляющую внешний вид женщины обувь

Стилистка Бей заявила, что ботильоны-носки и тапки-слайдеры удешевляют внешний вид женщины

Фото: Runway Manhattan / Tony Haupt / picture alliance / Globallookpress.com

Британская стилистка Анна Бей перечислила обувь, в которой никогда не появляются на публике женщины из высшего общества. Ролик на эту тему появился на ее YouTube-канале, насчитывающем более миллиона подписчиков.

В первую очередь эксперт порекомендовала отказаться от туфель на высоких каблуках и платформе, которые, на ее взгляд, являются чересчур вульгарными. «Носите лодочки с каблуком до 10 сантиметров, чтобы оставаться элегантными», — посоветовала она.

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Кроме того, по словам Бей, босоножки с завязками, ботильоны-носки и тапки-слайдеры также удешевляют внешний вид женщины. «То же самое касается сапог и ботинок из сетки — это верх безвкусицы. Лучше отказаться и от массивных кроссовок, они присущи спортивному стилю», — заявила стилистка и призвала выбирать классические варианты обуви, например, лоферы или балетки.

В заключение специалистка обратила внимание зрителей на то, что обувь всегда должна быть чистой, иначе она испортит даже самый элегантный образ. «Пожалуй, это главное правило, которого я придерживаюсь перед каждым выходом из дома», — высказалась блогерша.

В августе журналистка портала Who What Wear поделилась способом выглядеть дорого без больших затрат. Максин Эггенбергер заявила, что для такой цели идеально подойдут вязаные брючные костюмы из искусственной и натуральной шерсти. По ее мнению, подобные наряды смотрятся уместно как во время публичных выходов, так и в качестве домашней одежды.

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Майя Пономаренко
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