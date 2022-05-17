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Россиянам раскрыли стоимость туров в малоизвестную арабскую страну

АТОР: недельный тур в Оман с питанием и перелетом обойдется в 156 тысяч рублей с человека

Фото: Niklas Weiss / Unsplash

Стоимость туров в Оман, который считается малоизвестным и экзотическим направлением для российского рынка, начинается от 156 тысяч рублей на человека. Цены раскрыли специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По мнению опрошенных организацией туроператоров, несмотря на то, что Оман признается одной из самых живописных стран Персидского залива, направление маловероятно сможет в будущем конкурировать с другими арабскими курортами, например с ОАЭ. Среди главных причин — ограниченная отельная база, низкая осведомленность туристов и высокая стоимость отдыха.

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Так, ПАКС предлагает недельный турпакет с питанием и перелетом за 156 тысяч рублей с человека. В компании «Интурист» можно приобрести путешествие с проживанием в пятизвездочном отеле от 180 тысяч рублей на двоих. Туристам China Travel пятидневная программа «Знакомство с центральным Оманом» обойдется от 171 тысячу рублей, авиабилеты не включены (около 50 тысяч рублей).

«Оман пока принимает только вакцинированных российских туристов (из российских вакцин признается "Спутник V"). Для въезда в страну путешественникам понадобится предъявить лишь сертификат вакцинации и иметь медстраховку, включающую риски COVID-19», — добавили в АТОР.

Ранее в мае посол России в Омане Илья Моргунов заявил, что Oman Air планирует возобновить в ближайшее время прямое воздушное сообщение между Москвой и Маскатом. Отмечалось, что переговоры между сторонами пройдут во второй половине мая.

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Дарья Рыбак
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