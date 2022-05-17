Названы симптомы требующих срочного обращения к врачу отеков

Терапевт Чернышова заявила, что беспричинные отеки требуют срочного обращения к врачу

Врач-терапевт Надежда Чернышова назвала необычные симптомы отеков, требующие срочного обращения за консультацией к врачу. Ее слова приводит издание «Вечерняя Москва».

По словам специалиста, признаками отеков являются следы от носков и чулок на ногах, которые долго не исчезают. Насторожиться стоит, если под конец дня стали тесны кольца, которые до этого «сидели» на пальцах нормально. Также о проблемах со здоровьем может свидетельствовать беспричинная отечность в области вокруг глаз.

Чернышова заявила, что стопы могут немного отекать из-за жары и серьезных физических нагрузок, однако, если проблема появляется без повода, отеки на правой и левой конечностях визуально сильно отличаются друг от друга и сопровождаются необычными неприятными ощущениями и сопутствующими симптомами, это требует срочного обращения к специалисту.

Для постановки диагноза, как уточнила врач, нужно будет сдать общий анализ крови и мочи и при необходимости провести дополнительные исследования щитовидной железы, сердца и почек.

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