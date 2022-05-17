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В исправительной колонии в Пензе загорелось общежитие

На территории исправительной колонии в Пензе загорелось общежитие
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

В Пензе на территории исправительной колонии №4 загорелось общежитие. Об этом во вторник, 17 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

По данным агентства, загорелось здание площадью около 250 квадратных метров, из него эвакуировали более 100 человек. Обстоятельства возгорания и информация о пострадавших уточняются.

Ранее в Туле 32-летнего сотрудника исправительной колонии обвинили в превышении должностных полномочий и получении взяток. Предполагается, что в течение 2021 года фигурант неоднократно получал взятки от родственницы осужденного за передачу в колонию мобильных телефонов и сим-карт к ним.

Леонид Микуляк
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