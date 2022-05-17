Песков переадресовал вопрос о выводе ВСУ с «Азовстали»

Песков заявил, что вопрос о выводе украинских военных нужно задавать Минобороны

Вопрос о выводе Вооруженных сил Украины (ВСУ) нужно задавать Минобороны России. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Он также переадресовал в Минобороны вопрос о том, считает ли Москва служащих украинской армии и нацбатальонов, которые находятся на «Азовстали», военнопленными или военными преступниками.

16 мая основатель батальона «Восток» Донецкой народной республики (ДНР) Александр Ходаковский сообщил, что десять военных Украины, которые находились на территории «Азовстали», вышли из тоннеля и сдались в плен.

Позднее украинские военные, вышедшие с территории блокированного комбината «Азовсталь» в Мариуполе, заявили о желании провести переговоры. В свою очередь Минобороны России заявило, что с представителями ВСУ была достигнута договоренность о вывозе раненых с территории предприятия «Азовсталь».