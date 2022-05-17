В Кремле высказались о поддержке СМИ

Представитель Кремля Песков заявил, что помогать сейчас в первую очередь стоит крупным СМИ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказался о поддержке средств массовой информации. Он заявил, что помогать сейчас в первую очередь стоит крупным СМИ. Об этом сообщает РИА Новости.

Песков подчеркнул, что СМИ получают доход благодаря рекламе, а рынок рекламы сейчас сократился. «Многие СМИ сейчас попали в трудное положение, и они нуждаются в поддержке. Конечно, в первую очередь нужно помогать крупным СМИ, которые имеют максимальную аудиторию», — сказал он.

Вместе с тем представитель Кремля добавил, что не сомневается в том, что «так или иначе будут продуманы и реализованы» алгоритмы поддержки и других средств массовой информации.

Ранее сообщалось, что Песков также оценил возможность разблокировки в России социальной сети Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). Он признался, что не исключает такого сценария.