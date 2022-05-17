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В Кремле назвали лидирующие в рейтинге информационных войн СМИ

Дмитрий Песков заявил, что англосаксонские СМИ лидируют в рейтинге информационных войн

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал лидирующие в рейтинге информационных войн СМИ. По его мнению, такими средствами массовой информации являются англосаксонские издания и телеканалы. Об этом сообщает ТАСС.

«Все-таки монополия и доминирующее положение англосаксонских СМИ, с моей точки зрения, это то, что имеется сейчас на повестке дня», — сказал Песков, отвечая на вопрос, кто бы мог занять первые места в рейтинге стран, ведущих информационные войны.

Он отметил, что Россия пытается противостоять этой монополии. «Мы пытались бороться абсолютно рыночными методами — то есть побеждает та информация, которая лучше воспринимается, лучше распространяется, которая быстрее и точнее», — добавил представитель Кремля.

Песков также счел, что среди европейских СМИ достаточно сильны французские и немецкие медиа. Он выразил уверенность в том, что в этих странах «сами по себе многие издания, телеканалы весьма враждебно настроены» к России, в связи с чем их информацию «вряд ли можно считать объективной». «Ну и, конечно, Украина тоже должна быть названа в числе таких стран», — указал пресс-секретарь президента России.

Ранее Песков заявил, что свободы средств массовой информации «в идеальном понимании» на Западе не существует. Он также отметил, что на Западе отсутствует и идеальная демократия.

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Олег Давыдов
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